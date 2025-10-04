Скидки
Федерер назвал топ-5 теннисистов, которых он считает величайшими

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер назвал топ-5 теннисистов, которых он считает величайшими.

«Для меня всегда нужен был свой величайший игрок всех времён — тот, кто висел на стене у меня дома, на кого я хотел быть похож. Для меня это был Стефан Эдберг, швед. Он всегда шёл к сетке, играл в атакующем стиле и выглядел невероятно элегантно. Он был самым крутым.

Потом шёл Борис Беккер. Они часто играли друг против друга, всегда смотрел их матчи. Следующим был Пит Сампрас, а затем, конечно же, Рафаэль Надаль и Новак Джокович», – сказал Федерер в видео, размещённом в аккаунте Complex на YouTube.

