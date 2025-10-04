Скидки
«Жаль, что Карлос не приехал». Синнер — об отсутствии Алькараса в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об отсутствии на «Мастерсе» в Шанхае первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, отметив, что участие в турнире серба Новака Джоковича очень многое даёт для болельщиков в плане зрелищности.

«Очевидно, что возвращение Новака сюда — отличная новость для фанатов. Я всё ещё на раннем этапе своей карьеры, но очень рад играть после него. Это прекрасно для зрителей, есть возможность посмотреть хороший теннис сразу в двух матчах подряд.

Конечно, жаль, что Карлос не приехал. Думаю, он один из тех, кого болельщики особенно хотят видеть на турнирах. Но всё равно замечательно, что здесь есть Новак, я и многие другие сильные игроки», – сказал Синнер в микст-зоне для журналистов после матча второго круга турнира.

