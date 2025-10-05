Скидки
Теннис

«Играть не мешают». Теннисистка из Франции — о том, почему решила увеличить грудь

Осеан Доден
Французская теннисистка Осеан Доден рассказала подробности пластической операции, которую сделала во время вынужденной паузы. Спортсменка занималась лечением уха и вернулась на корт этой осенью.

— Вы не скрывали решение, редкое для спортсменок вашего уровня. Можете говорить об этом открыто?
— Вы про грудь, да?

— Да. Многие вспомнили Симону Халеп, которая в юниорском возрасте уменьшила грудь. Не боялись рисковать?
— Не испытываю никакого дискомфорта. Это то, чего давно хотела. Воспользовалась паузой, ведь после операции нужно примерно два месяца на восстановление, а во время сезона это невозможно сделать. Подумала: «Если всё равно беру перерыв на полгода, почему бы не сделать то, что хочется?» Лучше сейчас, чем в сорок лет, когда закончу карьеру. Все говорили: «Ты не сможешь играть!» Как будто поставила себе арбузы (смеётся). Да, они не маленькие, но играть не мешают. Есть подходящие бюстгальтеры для тренировок. А у Халеп грудь действительно была очень большой — там это реально мешало. Видимо, я первая, кто играет с грудью после пластики. Когда-то кто-то должен быть первым.

— Хирург вас не предупреждал? Он ведь знал, что вы профессиональная спортсменка.
— Да, он меня хорошо знает, даже приходил на «Ролан Гаррос». Мы дружим. Много обсуждали, где лучше разместить импланты, чтобы не мешали, как подобрать поддерживающее бельё. Всё было продумано. Спросила, не будут ли они мешать — он сказал, что нет. Если бы сказал «да», возможно, и не решилась бы на операцию. Хотя не уверена (улыбается).

— Вы говорите об этом абсолютно спокойно.
— Да, не парюсь. Я здесь, чтобы кайфовать, получать удовольствие, быть собой без лишнего пафоса, — приводит слова Доден RMC Sport.

Новости. Теннис
