Де Минор — о матче с Синнером в Пекине: 5 минут плохого тенниса стоили мне третьего сета

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, какие выводы он сделал после последнего матча с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты встречались в полуфинале турнира в Пекине, где Синнер одержал победу со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

– В прошлом матче против Янника ты впервые за долгое время взял у него сет. Смотрелось это как настоящая битва. Что ты вынес из неё? Ты не раз говорил, что это твой самый неудобный соперник.

– Как и всю свою карьеру, я продолжаю прогрессировать. Что бы ни происходило, я знаю, что ещё не достиг пика и могу прибавить. Это был отличный матч, в котором у меня было много шансов — много брейк-пойнтов. Но он просто феноменально подавал в эти моменты и не оставлял мне возможностей. Был короткий отрезок — минут пять плохого тенниса — и это стоило мне третьего сета.

Но я продолжу выходить на корт, доказывать, что способен на большее. У меня ещё много потенциала, – сказал де Минор в микст-зоне для журналистов на турнире в Шанхае.