Иснер — о причине участия Джоковича в Шанхае: длинный перерыв для него был бы во вред

Американский теннисист Джон Иснер поделился мнением о том, почему серб Новак Джокович решил принять участие в «Мастерсе« в Шанхае, отметив, что будет интересно понаблюдать за календарём серба до конца сезона.

«Думаю, он играет здесь потому, что в этом году он уже взял довольно много пауз. Очевидно, он хочет продолжать играть и в следующем сезоне. Если бы он не планировал выступать по схожему графику, как в этом году, то не стал бы участвовать в Шанхае. Слишком длинный перерыв для него был бы скорее во вред.

Будет интересно посмотреть, что он сделает после Шанхая. В прошлом году он решил не играть в Турине, не выступал и в Париже, и вообще, кажется, нигде осенью. Помню, я тогда сказал, что мы увидим его в Турине, но этого не произошло — посмотрим, как будет сейчас. Если Шанхай действительно станет его последним турниром сезона, то, возможно, он просто хочет завершить год на позитивной ноте, провести несколько хороших матчей, а потом спокойно готовиться к Australian Open», – приводит слова Иснера Tennis World USA.

