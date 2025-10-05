Линда Носкова — третья теннисистка младше 21 года в финале WTA-1000 в сезоне-2025

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала третьей теннисисткой младше 21 года, которой удалось выйти в финал на турнире WTA-1000 в 2025 году. Носкова поборется за титул чемпионки турнира в Пекине с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
Ранее в финал турниров WTA-1000 выходили россиянка Мирра Андреева и канадская теннисистка Виктория Мбоко. Андреева одержала победы в финалах турниров в Дубае (ОАЭ) и в Индиан-Уэллсе (США), а Мбоко стала чемпионкой турнира в Монреале (Канада).
Отметим, это второй показатель по количеству выходов в финал теннисисток до 21 года на турнирах WTA-1000 с сезона-2018. Семь лет назад в финале «тысячников» играли сразу четыре спортсменки: Наоми Осака, Дарья Касаткина, Арина Соболенко и Елена Остапенко.
