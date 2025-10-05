Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
11-я ракетка мира дасткий теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Матсерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл француза Уго Умбера, который занимает 26-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4, 6:4.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Умбера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
За выход в четвертьфинал соревнований Хольгер Руне поспорит с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
