Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

11-я ракетка мира дасткий теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Матсерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл француза Уго Умбера, который занимает 26-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Умбера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в четвертьфинал соревнований Хольгер Руне поспорит с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).