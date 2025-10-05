Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда «Мастерса» в Шанхае

Пара российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва снялась с «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В 1/8 соревнований они должны были сыграть с Андре Горанссоном и Алексом Михельсеном.

Ранее Рублёв и Хачанов проиграли во втором круге соревнований в Шанхае в одиночном разряде. Андрей уступил Йосихито Нисиоке из Японии со счётом 6:2, 1:6, 4:6. Карен не смог обыграть китайца Цзюнчэна Шана (6:7 (3:7), 3:6).

Андре Горанссон и Алекс Михельсен в четвертьфинале соревнований в паре встретятся с победителями матча Джон Пирс/Ян Зелиньский — Якоб Шнайттер/Марк Валльнер. Турнир в Шанхае в паре проходит с 3 по 12 октября.