Карен Хачанов и Андрей Рублёв снялись с парного разряда «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Пара российских теннисистов Карена Хачанова и Андрея Рублёва снялась с «Мастерса» в Шанхае (Китай) в парном разряде. В 1/8 соревнований они должны были сыграть с Андре Горанссоном и Алексом Михельсеном.
Шанхай — парный разряд. 2-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 08:05 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Андре Горанссон
Алекс Михельсен
А. Горанссон А. Михельсен
Ранее Рублёв и Хачанов проиграли во втором круге соревнований в Шанхае в одиночном разряде. Андрей уступил Йосихито Нисиоке из Японии со счётом 6:2, 1:6, 4:6. Карен не смог обыграть китайца Цзюнчэна Шана (6:7 (3:7), 3:6).
Андре Горанссон и Алекс Михельсен в четвертьфинале соревнований в паре встретятся с победителями матча Джон Пирс/Ян Зелиньский — Якоб Шнайттер/Марк Валльнер. Турнир в Шанхае в паре проходит с 3 по 12 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
09:35
-
09:35
-
09:18
-
00:55
-
00:36
-
00:07
-
00:02
- 4 октября 2025
-
23:48
-
23:25
-
23:11
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:14
-
21:53
-
21:37
-
20:58
-
20:26
-
20:24
-
20:13
-
19:52
-
19:15
-
19:00
-
18:41
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
16:53