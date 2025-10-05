Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Ухане

87-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале квалификации она одержала победу над чемпионкой US Open — 2019 канадкой Бьянкой Андрееску (181-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Андрееску семь эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Матчи основной сетки на турнире в Ухане стартуют в понедельник, 6 октября.