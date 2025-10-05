«Ищут материал для мемов». Циципас — о том, почему игроки приходят на трибуны в Шанхае

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, почему теннисисты приходят на матчи других игроков на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Почему Шанхай — это тот турнир, где другие игроки всегда наблюдают с трибун?» — написал пользователь в социальных сетях.

«Они не смотрят теннис. Они ищут материал для мемов», — ответил Циципас.

На «Мастерсе» в Шанхае итальянец Янник Синнер посетил встречу Давида Гоффена и Бена Шелтона, а его соотечественник Лоренцо Музетти пришёл на матч Даниэля Альтмайера и Синнера.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.