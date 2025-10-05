Скидки
Видео: Мария Шарапова тренируется на корте впервые за два года

Видео: Мария Шарапова тренируется на корте впервые за два года
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что провела первую за два года тренировку на теннисном корте.

«Первая тренировка за 2 года.

— Не смогла найти теннисные кроссовки.

— Потратила $ 78 на новые струны. Это теперь нормально?

— В теннисном магазине мне сказали, что я, должно быть, очень хороша, если у меня в струнах натяжение 61-59. Приму это как комплимент.

— Лучшие 30 минут моего дня. Без телефона, не отвлекаясь. Только ты и мяч», — написала Шарапова и опубликовала видео.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

