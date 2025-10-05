Руне — третий по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах», рождённый в XXI веке

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком, родившимся после 2000 года, по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах». На счету Руне 15 выходов в четвёртый круг. Больше только у итальянца Янника Синнера (26) и испанца Карлоса Алькараса (21).

В третьем круге соревнований в Шанхае Руне обыграл француза Уго Умбера, который занимает 26-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал соревнований Хольгер поспорит с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.