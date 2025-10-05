Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — третий по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах», рождённый в XXI веке

Руне — третий по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах», рождённый в XXI веке
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком, родившимся после 2000 года, по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах». На счету Руне 15 выходов в четвёртый круг. Больше только у итальянца Янника Синнера (26) и испанца Карлоса Алькараса (21).

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В третьем круге соревнований в Шанхае Руне обыграл француза Уго Умбера, который занимает 26-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал соревнований Хольгер поспорит с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Хольгер Руне вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android