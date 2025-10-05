Скидки
Полина Кудерметова вышла в основную сетку «тысячника» в Ухане

76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале квалификации она одержала победу над Викторией Томовой (115-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из шести.

Матчи основной сетки на турнире в Ухане стартуют в понедельник, 6 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

