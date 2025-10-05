В WTA поздравили Светлану Кузнецову c номинацией на включение в Зал славы тенниса

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на номинирование двукратной победительницы турниров «Большого шлема» российской теннисистки Светланы Кузнецовой на включение в Международный зал славы тенниса.

«Поздравляем Светлану Кузнецову с её номинацией на включение в Зал славы! За карьеру Кузнецова выиграла 18 титулов в одиночном разряде, включая US Open — 2024 и «Ролан Гаррос» — 2009, а также два турнира в Пекине. Голосуйте за Светлану сейчас!» — написали в пресс-службе WTA в соцсетях.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.