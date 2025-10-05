Тейлор Фриц проиграл Джованни Мпетчи Перрикару в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару (37-й в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Фриц девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Мпетчи Перрикар поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.