Тейлор Фриц проиграл Джованни Мпетчи Перрикару в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару (37-й в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Фриц девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Мпетчи Перрикар поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
