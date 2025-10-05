Скидки
Тейлор Фриц — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 5 октября, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Шанхае

Тейлор Фриц проиграл Джованни Мпетчи Перрикару в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он уступил французу Джованни Мпетчи Перрикару (37-й в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Фриц девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Мпетчи Перрикар поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
