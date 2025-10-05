Джованни Мпетчи Перрикар одержал первую победу над игроком топ-10

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар одержал свою первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP, а также впервые вышел в 1/8 финала на «Мастерсе».

В третьем круге соревнований в Шанхае (Китай) Мпетчи Перрикар обыграл американца Тейлора Фрица, который занимает четвёртую строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал соревнований Джованни поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича.