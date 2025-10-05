Скидки
Риндеркнеш: на «Мастерсе» в Шанхае на корте тяжело дышать. Сложно сохранять спокойствие

Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал о тяжёлых условиях на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Подтверждаю, на корте действительно тяжело дышать. Не знаю, заметно ли это по телевизору, но на корте это чувствуется, начиная с разминки. Здесь невероятная влажность, хуже, чем в США летом. Кроме того, мы знаем, что в крупных городах Китая сильное загрязнение, и это, вероятно, тоже мешает нормально дышать.

Солнце сильно печёт, и сложно сохранять спокойствие. Негативные ощущения накатывают очень быстро. На наше ментальное состояние также влияет то, что мы видим множество снятий, но условия для всех одинаковы», — приводит слова Риндеркнеша Punto de Break.

Новости. Теннис
