Мпетчи Перрикар — самый молодой француз, который вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае

37-я ракетка мира 22-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал самым молодым представителем Франции, вышедшим в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай) с момента основания турнира в 2009 году.

В Шанхае Мпетчи Перрикар впервые обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. В третьем круге он оказался сильнее четвёртой ракетки мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал соревнований Джованни поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

