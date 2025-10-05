Мпетчи Перрикар — самый молодой француз, который вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае
37-я ракетка мира 22-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал самым молодым представителем Франции, вышедшим в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай) с момента основания турнира в 2009 году.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
В Шанхае Мпетчи Перрикар впервые обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. В третьем круге он оказался сильнее четвёртой ракетки мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал соревнований Джованни поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
