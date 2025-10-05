Скидки
«Одной ногой она уже там». Чесноков — о шансах Андреевой отобраться на Итоговый турнир WTA

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил шансы 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я думаю, что одной ногой она уже там. Сейчас она седьмая, и у неё есть неплохой запас очков. Скорее всего, она пройдёт на Итоговый, даже если все встречи до него проиграет, потому что соперницам нужно очень постараться её догнать. Хотя бы последней она на Итоговый отберётся», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На данный момент квалификацию на Итоговый турнир обеспечили пять теннисисток — белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и три американки: Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. Андреева идёт на седьмом месте в Гонке на Итоговый.

Мэдисон Киз квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2025. Осталось три места
