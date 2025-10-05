Скидки
Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой в карьере победе над игроком из топ-10

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой победе над игроком из топ-10. В третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«До этого мои результаты были плохими — 0-6 против игроков из топ-10. Некоторые матчи были для меня тяжёлыми поражениями. Я был очень близок к победе против Лоренцо Музетти, против Фрица на Уимблдоне, и мне нужно было много что улучшить. Постарался сделать несколько вещей лучше, чем на Уимблдоне, и сегодня это сработало. Матч был трудным, как физически, так и морально, но я сыграл хорошо и очень доволен этим», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

Мпетчи Перрикар — самый молодой француз, который вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае
