Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой в карьере победе над игроком из топ-10

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой победе над игроком из топ-10. В третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.

«До этого мои результаты были плохими — 0-6 против игроков из топ-10. Некоторые матчи были для меня тяжёлыми поражениями. Я был очень близок к победе против Лоренцо Музетти, против Фрица на Уимблдоне, и мне нужно было много что улучшить. Постарался сделать несколько вещей лучше, чем на Уимблдоне, и сегодня это сработало. Матч был трудным, как физически, так и морально, но я сыграл хорошо и очень доволен этим», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.