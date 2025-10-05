Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой в карьере победе над игроком из топ-10
Поделиться
37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о первой победе над игроком из топ-10. В третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«До этого мои результаты были плохими — 0-6 против игроков из топ-10. Некоторые матчи были для меня тяжёлыми поражениями. Я был очень близок к победе против Лоренцо Музетти, против Фрица на Уимблдоне, и мне нужно было много что улучшить. Постарался сделать несколько вещей лучше, чем на Уимблдоне, и сегодня это сработало. Матч был трудным, как физически, так и морально, но я сыграл хорошо и очень доволен этим», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
12:37
-
12:21
-
12:17
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:06
-
11:06
-
10:52
-
10:48
-
10:44
-
10:30
-
09:35
-
09:35
-
09:18
-
00:55
-
00:36
-
00:07
-
00:02
- 4 октября 2025
-
23:48
-
23:25
-
23:11
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:14
-
21:53
-
21:37
-
20:58
-
20:26
-
20:24
-
20:13
-
19:52
-
19:15