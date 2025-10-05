Анна Блинкова разгромно проиграла Юлии Путинцевой в финале квалификации турнира в Ухане

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В финале квалификации она потерпела поражение от представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (63-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Блинкова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Путинцевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Матчи основной сетки на турнире в Ухане стартуют в понедельник, 6 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.