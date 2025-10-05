«Иногда я в шоке». Арина Соболенко — о негативных комментариях в социальных сетях

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с какими оскорблениями столкнулась в социальных сетях.

«За всю свою карьеру я столкнулась с большим количеством ненависти, по разным причинам. Поэтому я поняла, что чем больше ты обращаешь на это внимание, тем больше это забирает у тебя энергии. Мне кажется, лучше это игнорировать, но иногда вижу эти сообщения и из любопытства захожу на страницу человека, который их написал.

Иногда я в шоке. Иногда это матери, которые пишут такие ужасные вещи. Иногда видно, что человек ничего не делает и комментирует тех, кто пытается что-то делать в жизни, кто пытается мотивировать, вдохновлять следующее поколение. Я воспринимаю это как шутку. Мне кажется, они ни разу не были на нашем месте, чтобы позволять себе такие ужасные комментарии. Это просто показывает, какими ужасными они являются людьми. И думаю, что каждый игрок должен воспринимать это как шутку и ни в коем случае никогда не углубляться в это тёмное пространство социальных сетей», — приводит слова Соболенко Tennis365.