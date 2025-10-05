Ариас — об изменениях в теннисе: когда Медведев побеждал всех, была специфическая игра

Экс пятая ракетка мира американец Джимми Ариас поделился изменениями, которые он заметил в теннисе за эти годы.

«Мне не нравится то, к чему эволюционировала игра. Мне нравилась шахматная составляющая, когда нужно было найти лучший способ сломить противника, найти его слабые места. Теперь же эти слабые места могут проявиться только под давлением. Вот почему так много игроков сегодня говорят, что они сосредоточены только на себе: «Я буду играть в свою игру». Ненавижу это, потому что мне нравится пытаться заставить своего противника играть плохо, этот навык не используется так часто. Есть примеры игроков, с которыми можно было бы так поступить, но этого не происходило последние десять лет.

На ум приходит Даниил Медведев. Когда Медведев побеждал всех, когда был номером один в мире, у него была очень специфическая игра. Он хорошо подавал, держал свою подачу, потому что он ростом 190 см. На твоей подаче он оказывается у сетки, отбивает каждый матч. Необходимость выигрывать гейм за геймом, совершать много качественных ударов в итоге заставляет соперников сломаться к концу сета, и он выигрывал у тебя.

Если бы ты подавал и бил с лёта против него, ты бы оказался в зоне безопасности. Если бы он играл со Стефаном Эдбергом, у него было бы время добежать до его края, дать ему пять и вернуться, потому что он бы подбежал так близко к сетке, что достаточно было бы коснуться мяча и поймать его. Ни один игрок этого не делал, и это было абсолютно безумно, я не мог это понять. Ты проиграешь, играя в свой теннис. Цифры говорят, что ты проиграешь этот матч на харде. Так зачем же играть в свой теннис? Сделай то, что ему не нравится!» — приводит слова Ариаса The Tennis Gazette.