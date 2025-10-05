Сара Эррани и Жасмин Паолини выиграли турнир WTA-1000 в Пекине в парном разряде
Олимпийские чемпионки 2024 года итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини завоевали титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Мию Като (Япония)/Фанни Штолляр (Венгрия) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 1:0 [10:2].
Пекин — парный разряд (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Мию Като
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 2
|
|6
|1 10
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Эррани и Паолини выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. На счету Като и Штолляр один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
Сара Эррани и Жасмин Паолини во второй раз подряд выиграли «тысячник» в китайской столице.
