Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мию Като/Фанни Штолляр — Сара Эррани/Жасмин Паолини, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:2, финал WTA 1000 Пекин

Сара Эррани и Жасмин Паолини выиграли турнир WTA-1000 в Пекине в парном разряде
Комментарии

Олимпийские чемпионки 2024 года итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини завоевали титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Мию Като (Япония)/Фанни Штолляр (Венгрия) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 1:0 [10:2].

Пекин — парный разряд (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0 2
6 1 		6 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Эррани и Паолини выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. На счету Като и Штолляр один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Сара Эррани и Жасмин Паолини во второй раз подряд выиграли «тысячник» в китайской столице.

Материалы по теме
Мирра идёт в четвертьфинале на непобедимую для неё Гауфф. Обзор сетки Уханя
Мирра идёт в четвертьфинале на непобедимую для неё Гауфф. Обзор сетки Уханя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android