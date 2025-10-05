Сара Эррани и Жасмин Паолини выиграли турнир WTA-1000 в Пекине в парном разряде

Олимпийские чемпионки 2024 года итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини завоевали титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. В финале они одержали победу над дуэтом Мию Като (Япония)/Фанни Штолляр (Венгрия) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 1:0 [10:2].

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Эррани и Паолини выполнили две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. На счету Като и Штолляр один эйс, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Сара Эррани и Жасмин Паолини во второй раз подряд выиграли «тысячник» в китайской столице.