«Чувствовала себя увереннее». Радукану — о своём прогрессе после турнира в Пекине

Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём прогрессе в этом сезоне после поражения во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). Она проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 6:7 (9:11), 0:6.

«Я думаю, это было тяжело для меня. В последних двух матчах, которые я проиграла, у меня были матчболы. Раньше такого со мной не случалось, а здесь два раза за неделю — это было для меня чем-то новым, и мне пришлось с этим смириться.

Думаю, со вторым матчем мне было легче справиться, чем с первым, потому что я знала, что играла лучше, и просто улучшала свой уровень. Мне кажется, я не слишком долго зацикливалась на этом, а сразу вернулась к работе и старалась подготовиться как можно лучше к этой неделе.

Думаю, что на этот раз мне лучше удавалось справляться с мячом Джессики по сравнению с нашим матчем в Майами. Я чувствовала себя намного увереннее и собраннее, когда играла с ней, что было для меня хорошо», — приводит слова Радукану Tennis365.