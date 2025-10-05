Скидки
«Видела два стадиона. Архитектура очень красивая». Радукану — о «тысячнике» в Ухане

Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об условиях на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге соревнования она сыграет с американкой Энн Ли.

«Я проезжала мимо нескольких классных мест. Здесь есть лавандовое поле прямо напротив теннисного центра, которое выглядит просто потрясающе — цвета яркие, а сегодня, конечно, большой национальный праздник. Людей много, но район, где мы остановились, очень новый, и здания здесь огромные. Масштаб впечатляет, так что это довольно интересно видеть.

Уже видела два очень красивых стадиона. Их архитектура действительно очень красивая и интересная. Так что играть в такой уникальной арене — это здорово. Первый раз выступаю здесь, что тоже волнительно. Я всё ещё пытаюсь разобраться, как всё устроено, но за последние пару дней уже адаптировалась к новым условиям, которые снова отличаются от Пекина», — приводит слова Радукану Tennis365.

