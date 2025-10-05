Скидки
Все новости
«Просто жизнь. Так работает теннис». Мирра Андреева рассказала, как относится к поражениям

«Просто жизнь. Так работает теннис». Мирра Андреева рассказала, как относится к поражениям
Серебряный призёр Олимпиады в Париже в паре, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к поражениям.

«Конечно, проигрывать — это нелегко, и не думаю, что многие любят проигрывать. Когда я оглядываюсь на свой сезон, мне кажется, что он был неплохим, начиная с самого начала года. Честно говоря, старалась сосредоточиться на позитивных моментах, которые у меня были на корте. Нельзя выиграть каждый матч, в котором играешь. Нельзя выиграть каждый турнир, в котором участвуешь. Поэтому проигрывать — это вполне нормально, и, конечно, иногда, когда ты очень близок к победе в матче, это немного больнее. Нужно чуть больше времени, чтобы отойти и просто забыть. Это просто жизнь. Так работает теннис. Со временем научилась принимать это и двигаться дальше после тяжёлых поражений», — приводит слова Андреевой Tennis365.

Новости. Теннис
