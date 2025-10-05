Мирра Андреева — о давлении: потребовалось время, чтобы выразить то, что я чувствую

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в паре, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как она справляется с давлением в туре.

«Я стараюсь быть открытой во всём, что чувствую, и считаю важным об этом говорить. Сначала, сразу после того, как начала чувствовать давление, мне было немного трудно по-настоящему открыться и сказать всё, что я ощущаю. Потребовалось время, чтобы наконец-то выразить то, что я действительно чувствую. Открылась своему психологу, Кончите, своей команде. Все знают, через что я прохожу, что чувствую, и они просто пытались помочь мне справиться с этим. Мы много разговаривали. Я много работала над собой. Так что да, всё вместе и много работы до сих пор. Просто надеюсь, что скоро это принесёт немного лучших результатов, и посмотрим, так ли это», — приводит слова Андреевой Tennis365.