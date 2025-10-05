Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: после поездки в Пекин у меня пять лабубу. Одну пришлось отдать Кончите

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в паре, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что ей подарили пять игрушек лабубу на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Честно говоря, у меня не было лабубу до поездки в Пекин, так что я просто рада, что теперь у меня их пять. Так что мне также пришлось отдать одну Кончите [Мартинес], и я не очень довольна этим, но ничего. Нужно делиться. Делить — это нормально!» — приводит слова Андреевой Tennis365.

На соревнованиях в Пекине Мирра Андреева в четвёртом круге проиграла Сонай Картал из Великобритании со счётом 5:7, 6:2, 5:7. Далее россиянка сыграет на «тысячнике» в Ухане.

Комментарии
