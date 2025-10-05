«Думал, что умру на корте». Мпетчи Перрикар — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае
37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о тяжелейших погодных условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«Было тяжело, правда. Сложные условия, высокая влажность. Гейм при счёте 5:5 был ужасный. Я думал, что умру на корте. Я пытался уверенно бить по мячу, отбиваться, старался выиграть очко. Было несколько тяжёлых розыгрышей подряд, так что я рад, что всё ещё на ногах», — приводит слова француза Punto de Break.
За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Мпетчи Перрикар поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.
