«Думал, что умру на корте». Мпетчи Перрикар — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае

«Думал, что умру на корте». Мпетчи Перрикар — об условиях на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о тяжелейших погодных условиях на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 09:35 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Было тяжело, правда. Сложные условия, высокая влажность. Гейм при счёте 5:5 был ужасный. Я думал, что умру на корте. Я пытался уверенно бить по мячу, отбиваться, старался выиграть очко. Было несколько тяжёлых розыгрышей подряд, так что я рад, что всё ещё на ногах», — приводит слова француза Punto de Break.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Мпетчи Перрикар поспорит с датским теннисистом Хольгером Руне.

