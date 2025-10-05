Экс 46-я ракетка мира раскрыла, как играет на турнирах после операции по увеличению груди

Бывшая 46-я ракетка мира французская теннисистка Осеан Доден рассказала о своём решении увеличить грудь, а затем вернуться на соревнования после операции.

«Я очень счастлива, что сделала это, ни о чём не жалею, и мне это не мешает. Мне все говорили: «Ты не сможешь играть». Как будто я прикрепила себе арбузы. Они не маленькие, но это мешает, когда я играю. Существуют специальные бюстгальтеры.

Симона Халеп сделала операцию по уменьшению груди в начале карьеры, но у неё была очень, очень большая грудь. Это ей мешало. Но да, это правда, что я, наверное, первая, кто играет после увеличения груди; всему должно быть начало», — приводит слова Доден TennisUpToDate.

Осеан Доден 28 лет. Она является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде. Сейчас она занимает 363-ю строчку рейтинга.