«Чувствую себя готовой». Соболенко — о физическом состоянии перед турниром в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём физическом состоянии перед стартом турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), где она защищает титул.

«Чувствую себя хорошо. Просто не хотела торопить своё тело с выходом на турнир, поэтому думаю, что мы приняли правильное решение взять дополнительное время для восстановления и подготовки, а теперь физически я чувствую себя готовой», — приводит слова Соболенко France24.

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) из-за травмы. Последний раз она выходила на корт на US Open, где в финале обыграла Аманду Анисимову.