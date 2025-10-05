Скидки
Теннис

Соболенко: оценила бы свой сезон как довольно успешный. Цель — оставаться на том же уровне

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свой сезон, а также высказалась о своих целях.

«Я бы оценила свой сезон как довольно успешный. Цель — оставаться на том же уровне, совершенствоваться каждый день, сохранить позицию первой ракетки мира, посмотреть, как далеко я смогу продвинуться в этом виде спорта и сколько побед смогу одержать», — приводит слова Соболенко France24.

Арина Соболенко выступит на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге соревнований она сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Ребекка Шрамкова (Словакия). Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

