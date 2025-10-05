Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в финале Носкову
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (27-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 2:6, 6:2.
Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Носковой три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
24-летняя Аманда Анисимова выиграла четвёртый титул в карьере на турнире WTA и второй в 2025 году. Зимой она победила на «тысячнике» в Дохе (Катар).
