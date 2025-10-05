Скидки
Линда Носкова — Аманда Анисимова, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:2, финал WTA 1000 Пекин

Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в финале Носкову
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой (27-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Анисимова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Носковой три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

24-летняя Аманда Анисимова выиграла четвёртый титул в карьере на турнире WTA и второй в 2025 году. Зимой она победила на «тысячнике» в Дохе (Катар).

