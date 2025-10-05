Анисимова — четвёртая, кто родился в 2000-х и выиграл несколько «тысячников» в сезоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала четвёртой спортсменкой, родившейся после 2000 года, кто выиграл несколько титулов WTA-1000 в одном сезоне. Ранее таким достижением могли похвастаться канадская теннисистка Бьянка Андрееску (2019), полька Ига Швёнтек (2022, 2024) и россиянка Мирра Андреева (2025).

В решающем матче «тысячника» в Пекине Анисимова обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (27-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Ранее в этом сезоне Аманда стала чемпионкой соревнований в Дохе (Катар). Титул в Пекине стал для американки четвёртым в карьере.