Анисимова — четвёртая, кто родился в 2000-х и выиграл несколько «тысячников» в сезоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала четвёртой спортсменкой, родившейся после 2000 года, кто выиграл несколько титулов WTA-1000 в одном сезоне. Ранее таким достижением могли похвастаться канадская теннисистка Бьянка Андрееску (2019), полька Ига Швёнтек (2022, 2024) и россиянка Мирра Андреева (2025).

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В решающем матче «тысячника» в Пекине Анисимова обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (27-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Ранее в этом сезоне Аманда стала чемпионкой соревнований в Дохе (Катар). Титул в Пекине стал для американки четвёртым в карьере.

