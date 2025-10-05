Алина Корнеева выиграла титул на турнире W75 в Братиславе

191-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей турнира категории W75 в Братиславе (Словакия). В финале она обыграла представительницу Чехии Люси Гавличкову (653-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

В сентябре Корнеева выиграла два подряд турнира категории W50 в португальских Лейрии и Эворе.

Алине Корнеевой 18 лет. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является 128-е место. На турнирах WTA один раз выходила в финал в парном разряде в 2024 году.

На юниорском уровне Корнеева была первой ракеткой мира. Она победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.