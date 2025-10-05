Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева выиграла титул на турнире W75 в Братиславе

Алина Корнеева выиграла титул на турнире W75 в Братиславе
Комментарии

191-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей турнира категории W75 в Братиславе (Словакия). В финале она обыграла представительницу Чехии Люси Гавличкову (653-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

В сентябре Корнеева выиграла два подряд турнира категории W50 в португальских Лейрии и Эворе.

Алине Корнеевой 18 лет. Её лучшей позицией в рейтинге WTA является 128-е место. На турнирах WTA один раз выходила в финал в парном разряде в 2024 году.

На юниорском уровне Корнеева была первой ракеткой мира. Она победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Материалы по теме
Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в финале Носкову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android