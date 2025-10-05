«Ты всех нас раздражаешь». Носкова обратилась к Анисимовой после поражения в финале Пекина

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) от американки Аманды Анисимовой (0:6, 6:2, 2:6).

«Я хочу поздравить Аманду, ты великолепно играешь весь этот год. Ты всех нас раздражаешь (смеётся).

Эти две недели были просто замечательными. Я точно не приезжала сюда с мыслью, что сыграю в финале. Это был приятный сюрприз. Определённо, этот турнир стал важным для моей карьеры.

Я хочу сказать большое спасибо каждому из вас, кто пришёл сюда сегодня вечером и приходил на протяжении всех двух недель. Это невероятные ощущения — играть перед такой публикой, действительно незабываемо», — сказала Носкова в речи финалистки на корте.