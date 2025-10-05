«Ты всех нас раздражаешь». Носкова обратилась к Анисимовой после поражения в финале Пекина
Поделиться
27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) от американки Аманды Анисимовой (0:6, 6:2, 2:6).
Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Я хочу поздравить Аманду, ты великолепно играешь весь этот год. Ты всех нас раздражаешь (смеётся).
Эти две недели были просто замечательными. Я точно не приезжала сюда с мыслью, что сыграю в финале. Это был приятный сюрприз. Определённо, этот турнир стал важным для моей карьеры.
Я хочу сказать большое спасибо каждому из вас, кто пришёл сюда сегодня вечером и приходил на протяжении всех двух недель. Это невероятные ощущения — играть перед такой публикой, действительно незабываемо», — сказала Носкова в речи финалистки на корте.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
12:37
-
12:21
-
12:17
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:06
-
11:06
-
10:52