Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты всех нас раздражаешь». Носкова обратилась к Анисимовой после поражения в финале Пекина

«Ты всех нас раздражаешь». Носкова обратилась к Анисимовой после поражения в финале Пекина
Комментарии

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала поражение в финале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) от американки Аманды Анисимовой (0:6, 6:2, 2:6).

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я хочу поздравить Аманду, ты великолепно играешь весь этот год. Ты всех нас раздражаешь (смеётся).

Эти две недели были просто замечательными. Я точно не приезжала сюда с мыслью, что сыграю в финале. Это был приятный сюрприз. Определённо, этот турнир стал важным для моей карьеры.

Я хочу сказать большое спасибо каждому из вас, кто пришёл сюда сегодня вечером и приходил на протяжении всех двух недель. Это невероятные ощущения — играть перед такой публикой, действительно незабываемо», — сказала Носкова в речи финалистки на корте.

Материалы по теме
Аманда Анисимова стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в финале Носкову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android