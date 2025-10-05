Новак Джокович одолел Янника Ханфмана и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ханфмана 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с 41-й ракеткой мира испанским теннисистом Хауме Мунаром.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
12:37
-
12:21
-
12:17
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:06
-
11:06
-
10:52