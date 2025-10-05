Новак Джокович одолел Янника Ханфмана и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ханфмана 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с 41-й ракеткой мира испанским теннисистом Хауме Мунаром.