Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Янник Ханфман, результат матча 5 октября, счёт 2:1, 3-й круг турнира в Шанхае

Новак Джокович одолел Янника Ханфмана и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ханфмана 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с 41-й ракеткой мира испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Тейлор Фриц проиграл Джованни Мпетчи Перрикару в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android