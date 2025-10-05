Аманда Анисимова поделилась эмоциями от победы на «тысячнике» в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о завоевании титула на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай). В финале она обыграла чешку Линду Носкову со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

«Моя команда… Что это были за две недели! У нас было много трудностей, но, несмотря на это, нам по-прежнему очень весело вместе, и мы очень усердно работаем. Безумно, что мы зашли так далеко, и сегодняшняя победа была по-настоящему особенной. Спасибо, что разделили это со мной, вы лучшие.

Я в предвкушении от того, что нас ждёт впереди. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе. Моей семье дома, я уверена, они сейчас смотрят. Жду не дождусь поговорить с вами и скоро увидеться. Я люблю вас.

Хочу сказать огромное спасибо фанатам и всем зрителям, которые приходили смотреть все матчи. Уверена, что не только я, но и каждый игрок почувствовал здесь очень много любви», — сказала Анисимова в чемпионской речи на корте.