Джокович сравнялся с Надалем по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 112-й раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсах». Он сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем, что является самым высоким показателем среди игроков с 1990 года. Об этом сообщает OptaAce.

В третьем круге соревнований в Шанхае Джокович обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с 41-й ракеткой мира испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.