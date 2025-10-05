Скидки
Джокович сравнялся с Надалем по количеству выходов в 1/8 финала на «Мастерсах»

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 112-й раз вышел в 1/8 финала на «Мастерсах». Он сравнялся с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем, что является самым высоким показателем среди игроков с 1990 года. Об этом сообщает OptaAce.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В третьем круге соревнований в Шанхае Джокович обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Новак Джокович поспорит с 41-й ракеткой мира испанским теннисистом Хауме Мунаром.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

