Аманда Анисимова обратилась к Линде Носковой после финального матча в Пекине
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поздравила чешку Линду Носкову с выходом в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче за титул Анисимова победила со счётом 6:0, 2:6, 6:2.
Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Хочу поздравить Линду, ты великолепно играла. Ты ещё такая молодая. Я уверена, что у нас впереди будет много финалов. Я с нетерпением жду того, чтобы увидеть твой прогресс и то, как сложится твоя карьера. Уверена, что она будет по-настоящему блестящей. Поздравляю тебя и твою команду с невероятными неделями здесь и выходом в финал», — сказала Анисимова в чемпионской речи на корте.
