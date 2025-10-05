Аманда Анисимова обратилась к Линде Носковой после финального матча в Пекине

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поздравила чешку Линду Носкову с выходом в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче за титул Анисимова победила со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

«Хочу поздравить Линду, ты великолепно играла. Ты ещё такая молодая. Я уверена, что у нас впереди будет много финалов. Я с нетерпением жду того, чтобы увидеть твой прогресс и то, как сложится твоя карьера. Уверена, что она будет по-настоящему блестящей. Поздравляю тебя и твою команду с невероятными неделями здесь и выходом в финал», — сказала Анисимова в чемпионской речи на корте.