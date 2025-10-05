«Условия здесь очень суровые». Джокович — о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге соревнований он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Это касается каждого игрока на корте, но условия здесь очень суровые. При влажности свыше 80% изо дня в день это действительно тяжело, особенно для тех, кто играет днём под палящим солнцем — тогда становится ещё труднее. Для меня с биологической точки зрения справляться с этим проблематичнее. Янник с самого начала провёл невероятный матч», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.