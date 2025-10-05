Скидки
«Условия здесь очень суровые». Джокович — о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге соревнований он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это касается каждого игрока на корте, но условия здесь очень суровые. При влажности свыше 80% изо дня в день это действительно тяжело, особенно для тех, кто играет днём под палящим солнцем — тогда становится ещё труднее. Для меня с биологической точки зрения справляться с этим проблематичнее. Янник с самого начала провёл невероятный матч», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

