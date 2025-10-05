«Условия здесь очень суровые». Джокович — о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). В третьем круге соревнований он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Это касается каждого игрока на корте, но условия здесь очень суровые. При влажности свыше 80% изо дня в день это действительно тяжело, особенно для тех, кто играет днём под палящим солнцем — тогда становится ещё труднее. Для меня с биологической точки зрения справляться с этим проблематичнее. Янник с самого начала провёл невероятный матч», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
12:37
-
12:21
-
12:17
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:06
-
11:06
-
10:52