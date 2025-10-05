Скидки
Носкова — о финале в Пекине: самый сложный матч из всех, что сыграла за две недели

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала своё выступление в финальном матче турнира WTA-1000 в Пекине, в котором она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 0:6, 6:2, 2:6.

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Сегодня, пожалуй, был самый сложный матч из всех, что я сыграла за эти две недели. Очевидно, что Аманда — потрясающая теннисистка. В этом сезоне она играет просто невероятно мощно. Было действительно трудно поймать свой ритм, скажем так.

Первый сет был очень тяжёлым. Я не могла сделать чего-то кардинально другого, просто нужно было немного изменить план на игру.

Но, если не считать сегодняшний день, это был потрясающий турнир, две замечательные недели. Определённо незабываемые», – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира.

