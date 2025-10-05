Носкова — о финале в Пекине: самый сложный матч из всех, что сыграла за две недели

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала своё выступление в финальном матче турнира WTA-1000 в Пекине, в котором она уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 0:6, 6:2, 2:6.
«Сегодня, пожалуй, был самый сложный матч из всех, что я сыграла за эти две недели. Очевидно, что Аманда — потрясающая теннисистка. В этом сезоне она играет просто невероятно мощно. Было действительно трудно поймать свой ритм, скажем так.
Первый сет был очень тяжёлым. Я не могла сделать чего-то кардинально другого, просто нужно было немного изменить план на игру.
Но, если не считать сегодняшний день, это был потрясающий турнир, две замечательные недели. Определённо незабываемые», – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира.
