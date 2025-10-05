Скидки
Теннис

Носкова рассказала, чем отличается игра Анисимовой от других теннисисток

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, чем отличается от других теннисисток игра американки Аманды Анисимовой. Носкова уступила Анисимовой в финале турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 0:6, 6:2, 2:6.

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

– Говоря об Аманде, вы тоже мощная игрок с задней линии. Чем отличается её сила удара от других сильных игроков? Что именно делает её удары такими мощными — то, как рано она принимает мяч, глубина ударов?
– Думаю, дело в том, что она идёт вперёд после каждого очка, где только может. У неё очень мощная подача, с которой она начинает розыгрыш, а потом продолжает играть по линиям как можно чаще. Иногда против таких быстрых ударов просто невозможно придумать хоть какой-то план.

Мне нужно было просто сохранять свой ритм и длину ударов. Думаю, именно поэтому я выиграла второй сет. А в третьем всё снова стало похоже на первый — это было трудно, – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира.

