Носкова: приехала просто с мыслью наслаждаться игрой и посмотреть, что получится

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, с какими ожиданиями она приезжала на турнир WTA-1000 в Пекине. Носкова вышла в финал соревнований, где уступила американке Аманде Анисимовой (0:6, 6:2, 2:6).
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
«Раньше я никогда толком не играла на «азиатском отрезке» сезона. Два года назад мне пришлось сняться с этого турнира и сразу вернуться домой. В прошлом году я вообще пропустила эти соревнования. Так что для меня это первый опыт полноценного сезона, когда играешь с начала до конца. Этот календарь действительно очень насыщенный и длинный. Иногда кажется почти невозможным подготовиться к каждому матчу и физически, и морально.
Так что я приехала сюда просто с мыслью наслаждаться игрой и посмотреть, что получится. Может, это и была моя лучшая стратегия — просто отпустить всё и получать удовольствие (улыбается)», – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира.
- 5 октября 2025
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
12:37
-
12:21
-
12:17
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:06
-
11:06
-
10:52