Носкова: приехала просто с мыслью наслаждаться игрой и посмотреть, что получится

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, с какими ожиданиями она приезжала на турнир WTA-1000 в Пекине. Носкова вышла в финал соревнований, где уступила американке Аманде Анисимовой (0:6, 6:2, 2:6).

«Раньше я никогда толком не играла на «азиатском отрезке» сезона. Два года назад мне пришлось сняться с этого турнира и сразу вернуться домой. В прошлом году я вообще пропустила эти соревнования. Так что для меня это первый опыт полноценного сезона, когда играешь с начала до конца. Этот календарь действительно очень насыщенный и длинный. Иногда кажется почти невозможным подготовиться к каждому матчу и физически, и морально.

Так что я приехала сюда просто с мыслью наслаждаться игрой и посмотреть, что получится. Может, это и была моя лучшая стратегия — просто отпустить всё и получать удовольствие (улыбается)», – сказала Носкова на пресс-конференции после окончания турнира.