Янник Синнер отказался от борьбы в третьем круге «Мастерса» в Шанхае из-за судорог в ногах
Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер не смог одержать победу в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае. При счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 он прекратил борьбу в матче с Таллоном Грикспором (31-я строчка рейтинга АТР) из Нидерландов из-за судорог в ногах. Корт итальянец покидал с помощью врача.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. За это время итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Нидерландский теннисист выполнил 17 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.
В 1/8 финала престижных хардовых соревнований в Шанхае Таллон Грикспор сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).
