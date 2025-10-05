Скидки
Янник Синнер выиграл 100-й тай-брейк в своей карьере

Янник Синнер выиграл 100-й тай-брейк в своей карьере
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 100-й по счёту тай-брейк в своей профессиональной карьере. Сегодня, 5 октября, в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае с Таллоном Грикспором (31-я строчка рейтинга АТР) он забрал стартовый сет со счётом 7:6 (7:3).

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 3
7 7 		5 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

На момент написания данной новости в Шанхае идёт второй сет. Встреча продолжается больше одного часа. За это время итальянец не смог реализовать три брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки. Он также выполнил восемь подач навылет. Нидерландский теннисист выполнил шесть эйсов и не смог реализовать один брейк-пойнт.

В 1/8 финала соревнований на харде Янник Синнер сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).

