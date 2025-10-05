Янник Синнер выиграл 100-й тай-брейк в своей карьере

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 100-й по счёту тай-брейк в своей профессиональной карьере. Сегодня, 5 октября, в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае с Таллоном Грикспором (31-я строчка рейтинга АТР) он забрал стартовый сет со счётом 7:6 (7:3).

На момент написания данной новости в Шанхае идёт второй сет. Встреча продолжается больше одного часа. За это время итальянец не смог реализовать три брейк-пойнта и не допустил ни одной двойной ошибки. Он также выполнил восемь подач навылет. Нидерландский теннисист выполнил шесть эйсов и не смог реализовать один брейк-пойнт.

В 1/8 финала соревнований на харде Янник Синнер сыграет с 204-й ракеткой мира Валентеном Вашеро (Монако).