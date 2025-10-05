Скидки
Анисимова рассказала, в чём различия между победами на «тысячниках» в Пекине и Дохе

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, чем отличается победа на турнире WTA-1000 в Дохе и Пекине. Анисимова стала чемпионкой китайского «тысячника», обыграв в финале чешку Линду Носкову со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

Пекин (ж). Финал
05 октября 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 2
6 		2 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

– Как неделя в Пекине сравнивается с тем, что вы показали в Дохе? Чем похожи или отличаются эти два турнира?
– Думаю, у них есть определённые сходства, но и отличия тоже. В Дохе я была только с тренером, без всей команды. Это было другое ощущение — очень неожиданное, но особенное. Сейчас же я счастлива, что смогла разделить этот момент со всей командой. Это потрясающе.

На этой неделе, думаю, я просто двигалась на волне уверенности, ведь у меня отличный сезон. А Доха — это был мой первый крупный успех в начале года. Так что, конечно, турниры разные.

В целом я просто рада, что начала сезон так хорошо и всё ещё продолжаю играть на высоком уровне, – сказала Анисимова на пресс-конференции после окончания турнира.

