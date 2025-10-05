Скидки
Анисимова: поняла, что сильнее, чем думала, и это самая большая победа

Анисимова: поняла, что сильнее, чем думала, и это самая большая победа
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, почему чувствует себя сильнее на данном этапе карьере, чем раньше. Ранее теннисистка рассказала, что после US Open ей пришлось удалить зуб мудрости.

– Расскажите, каково это — пройти через Нью-Йорк, вырвать зуб, а потом выиграть турнир в Пекине.
– Последние недели выдались, мягко говоря, насыщенными. Думаю, я многое узнала о себе. Могу вынести много положительного — это большой прогресс для меня, ведь я училась справляться с трудными моментами и продолжать идти вперёд, даже когда кажется, что больше не можешь. В этом смысле я поняла, что сильнее, чем думала. И это, пожалуй, самая большая победа. А уж выиграть титул поверх этого — просто невероятно. Я очень счастлива.

Да, я совершенно не ожидала, что придётся удалять зуб мудрости. Мне говорили, что не нужно. Так что это стало сюрпризом (улыбается). Рада, что всё уже позади, – сказала Анисимова на пресс-конференции после окончания турнира.

Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
Анисимова — новая чемпионка Пекина. Русская американка выиграла второй «тысячник» в сезоне
