«Мне 38, и весь стадион скандирует моё имя». Джокович — об игре на «Мастерсе» в Шанхае
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об уровне поддержки на турнире в Шанхае. Он поблагодарил зрителей на трибунах.
«Играть перед такой страстной публикой — невероятно. С первых же матчей полный стадион — один из самых красивых и больших в нашем виде спорта. Честно говоря, это потрясающе. Почти три часа борьбы, третий круг «Мастерса», мне 38, и весь стадион скандирует моё имя. Это сбывшаяся мечта. Я очень благодарен», — приводит слова Джоковича АТР Tour.
Сегодня, 5 октября, титулованный серб вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
19:25
-
19:19
-
19:11
-
18:55
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:11
-
18:10
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
16:56
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:34
-
16:34
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
15:56
-
15:48
-
15:38
-
15:26
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
12:37