«Мне 38, и весь стадион скандирует моё имя». Джокович — об игре на «Мастерсе» в Шанхае

Новак Джокович
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об уровне поддержки на турнире в Шанхае. Он поблагодарил зрителей на трибунах.

«Играть перед такой страстной публикой — невероятно. С первых же матчей полный стадион — один из самых красивых и больших в нашем виде спорта. Честно говоря, это потрясающе. Почти три часа борьбы, третий круг «Мастерса», мне 38, и весь стадион скандирует моё имя. Это сбывшаяся мечта. Я очень благодарен», — приводит слова Джоковича АТР Tour.

Сегодня, 5 октября, титулованный серб вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Шанхай. 3-й круг
05 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
