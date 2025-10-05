«Мне 38, и весь стадион скандирует моё имя». Джокович — об игре на «Мастерсе» в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об уровне поддержки на турнире в Шанхае. Он поблагодарил зрителей на трибунах.

«Играть перед такой страстной публикой — невероятно. С первых же матчей полный стадион — один из самых красивых и больших в нашем виде спорта. Честно говоря, это потрясающе. Почти три часа борьбы, третий круг «Мастерса», мне 38, и весь стадион скандирует моё имя. Это сбывшаяся мечта. Я очень благодарен», — приводит слова Джоковича АТР Tour.

Сегодня, 5 октября, титулованный серб вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв немца Янника Ханфмана со счётом 4:6, 7:5, 6:3.